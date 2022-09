¡De nuevo se agarran! Lolita Cortés arremete vs Paco de Miguel

La Academia llegó a su fin, el conflicto entre Paco de Miguel y Lolita Cortés luego de que el influencer fue invitado para amenizar la final del reality; sin embargo, durante su participación vivió un incómodo momento al ser ignorado por la crítica

Por lo que Lolita Cortés reapareció en el podcast Auténtico, conducido por Pedro Prieto, para hablar de su carrera y su experiencia con la última generación de La Academia.

A lo largo de la entrevista, la actriz de teatro volvió a ser eco de lo sucedido con el tiktoker y criticó la actuación que tuvo en el programa.

Lolita Cortés aseguró que Paco de Miguel, quien ha puesto en duda la veracidad del incidente, ofreció un show planeado y estaba siguiendo un guion que, al parecer de la actriz, estaba leyendo mal.

Mencionó que la falta de profesionalismo del comediante terminó por generarle una gran molestia y prefirió retratarse las uñas, que ese día justamente fue a arreglárselas.

"Fue cuando me enojé porque o sea este idiota ni siquiera sé lo que está diciendo, ni siquiera sé quién es y ni siquiera sabe leer. Entonces le voy a tomar fotos a mis uñas, que ese día me había hecho las uñas y me habían quedado divinas".

Comentó que mientras admiraba su manicura, la producción se comunicó con ella para avisarle que Paco de Miguel estaba haciendo bromas sobre ella, pero no comprendió lo que estaba pasando.

"Oigo que dicen en el chícharo: 'Lola, están hablando de ti'. Nunca entendí, no he visto el video, no he visto nada".

Lolita Cortés se dijo feliz de que el público no se olvidé de ella y le hagan memes, los cuales aseguró que no la molestan. Además, les dio las gracias a sus seguidores porque la aceptan tal y como es.

"Les agradezco muchísimo para mí los memes, de verdad en todos los sentidos en ningún momento me afecta ni me ofende, quiero agradecerle a la gente que me tome en cuenta, que no me olvida, que no hace a un lado y que le sirve mi manera de ser y eso que no me dejan ser como soy".