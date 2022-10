Lana Rhoades revela que fue camarera antes de ser estrella del cine para adultos

La ex actriz porno, Lana Rhoades confesóque antes de iniciar en el porno ella trabajó como camarera y luego como stripper, luego se mudó a Los Ángeles para iniciar su remunerada carrera de la cual se convirtió en estrella, sin embargo no se siente feliz por aparecer en sitios de cine para dultos.

Amara Maple, mejor conocida por su nombre artístico, Lana Rhoades, arremetió en contra de la industria que la hizo famosa, asegurando que esta debería de ser considerada como ilegal.

La mujer de 26 años de edad confesó durante un podcast llamado "The Skinny Condifential Him & Her" que aún permanecían en ella las marcas de la experiencia y dijo: "Simplemente no creo que sea bueno para nadie. Deberían hacerlo ilegal".

Por alguna razón, nunca comprendí que para hacer porno realmente tienes que tener sexo con personas”, aseguró Rhoades y explicó que solamente había tenido relaciones sexuales en una ocasión antes de iniciar en la industria.

Rhoade participó de forma activa en la industria del cine para adultos durante 8 meses entre los años 2016 y 2017, apareciendo en más de 250 filmes y volviéndose una de las favoritas del público, consiguiendo el increíble número de 345 millones de visitas en la página más famosa de la industria, Pornhub.

Con información del Imparcial