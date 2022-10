¡Chica fit que se respeta! Bárbara de Regil enfurece porque le dan una hamburguesa durante grabación

Una rica hamburguesa con papas a la francesa, provocó el enojo de la chica fitness y actriz Bárbara de Regil durante una grabación.

Bárbara hizo un llamado de atención a la producción de un proyecto en el que se encuentra trabajando, tras recibir una hamburguesa.

A través de sus stories en Instagram, la actriz reveló que se encontraba participando en jornadas de grabaciones de 14 y 15 horas diarias para un nuevo proyecto, del cual no ha dado muchos detalles.

En las mismas stories de Instagram, la actriz se quejó con su equipo de producción por servirle una hamburguesa con papas fritas como parte de su cena.

“De cenar me dieron aquí en la producción una hamburguesa, no me la comí y me pedí una ensalada con aguacate, camarón, arúgula, espinaca y jitomates” escribió la protagonista de Rosario Tijeras en una foto que publicó en la red social.

La actriz aprovecha su atlética figura para incentivar a sus seguidores a cuidarse con la alimentación y con un estilo de vida más activa por medio de ejercicios.

Con información de Publimetro