Sharis Cid confiesa que pidió 50 mil pesos para estar en los 90's Pop Tour con DKDA (VIDEO)

Sharis Cid dijo que su trabajo no lo haría gratis ya que su actuación cuesta y “bastante” debido a sus 28 años de carrera.

El grupo DKDA, tuvo un reencuentro durante el show de los 90´s Pop Tour en Monterrey, sin embargo una de la grandes ausentes de la reunión fue Sharis Cid.

Sharis Cid no estuvo presente, pese a que sí participó en la gira de conciertos de Ernesto D’Alessio ofreció y que tuvo a DKDA como artistas invitados el pasado 26 de mayo en el Teatro Metropolitan de la CDMX

La actriz reveló a través de TikTok a qué se debió su ausencia en el concierto noventero, después de que un usuario de la red social le comentara, “¿es verdad que querías cobrar 50 mil pesos por presentación?”.



A lo que Cid respondió, “claro que es cierto, por supuesto que es cierto que eso cobré. Oye viajar, vestuarios, maquillaje, peinado, deja tú, todo tu trabajo vale y vale mucho”.



Aagregó, que ama cantar, pero “si algún día Ari y Bobo Producciones me quiere y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí”. También dijo que su trabajo no lo haría gratis ya que su actuación cuesta y “bastante” debido a sus 28 años de carrera.