Esto ganaba ‘Chuponcito’ en el programa “Se Vale”

Chuponcito trabajó en el programa Se Vale, el cual era transmitido por Televisa en el Canal 4, donde causó una buena impresión para los televidentes.

Poco a poco, su participación en el programa fue más frecuente, hasta convertirse en unos de los payasitos más querido del público y ofreció shows en diferentes estados de México.

En una entrevista de Chuponcito con Yordi Rosado, el payasito comentó cómo inició en la televisión y que, en su inicio, no le pagaban en Se Vale, además de que recibió llamadas de TV Azteca para incorporarse con ellos.



"Había rumores de que me habían hablado de la otra televisora, me dijeron ‘oye, ¿no te quieres pasar para acá?’, la verdad no me pagaban en Se Vale. Me aventé año y medio de a gratis”, recordó.



Chuponcito al recibir la oferta de la competencia, les comunicó a Televisa, quienes le dijeron que se aguantara, ya que le darían una cantidad mayor que la otra televisora, “me dijeron que me aguantara y que me iban a dar dinero. En televisa me ya me pagaban más de lo que me ofrecieron en Azteca”.

José Alberto señaló que su sueño siempre fue trabajar en Televisa, ya que para él era la oportunidad de conocer famosos y saludarlos en los pasillos.



“Todo el mundo me conocía. Yo iba en los pasillos me saludaban artistas, pero yo pensaba que tenía que ser al revés y yo saludarlos así. Me di cuenta hasta después de que en realidad sí me estaba yendo muy bien”, finalizó.



