¡Te sorprenderá! Florinda Meza revela cuánto dinero ganaba por capítulo de 'El Chavo del Ocho' (VIDEO)

Uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana es El Chavo del Ocho, creado por Roberto Gómez Bolaños y recientemente Florinda Meza, reveló cuánto dinero ganaba por cada capítulo.

En entrevista con varios medios, Florinda Meza fue cuestionada sobre si era verdad que en su cuenta bancaria tenía una fortuna de 20 millones de dólares, por lo que la actriz lo negó.

“Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande, Roberto lo decía; ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’ porque sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas, yo tengo una casa en la colonia Del Valle que es colonia proletaria”.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños señaló que una forma de demostrar que no tiene ese dinero en su cuenta es que cuando grababa El Chavo del Ocho u otros programas de Chespirito, no recibía una gran cantidad de sueldo.

La famosa dijo que le molestaba que inventaran este tipo de declaraciones, ya que la pueden poner en riesgo y recalcó que nunca ha acumulado una fortuna de ese tamaño.

“Me molesta, me asusta porque por los plagios que hay. Nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad, ni de chiste. Nunca he tenido esa cantidad, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”.