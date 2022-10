¡Eufórico momento! Marc Anthony se arrodilla ante Maluma durante concierto (VIDEO)

Marc Anthony protagonizó un emotivo momento en pleno concierto con el cantante colombiano Maluma, pues se arrodilló ante él, dejando a los asistentes sin palabras.

En un video que circula en redes se puede ver cómo ante decenas de asistentes, se fundieron en un efusivo abrazo y se besaron en la mejilla externando su cariño.

Esto ocurrió durante una presentación de Marc Anthony en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador, donde hicieron vibrar el escenario al entonar algunos de sus más exitosos temas.

Demostraron la química que existe entre ellos, aunque las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron aquellas en las que se dedican emotivas palabras.

“Gracias a Marc Anthony, yo soy el artista que soy, de verdad. Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, dijo Maluma al borde del llanto emocionado antes de darse un fuerte abrazo con el salsero.