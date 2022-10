Laura G recuerda el “cabañazo” con Loret de Mola

Laura G recordó cómo vivió el escándalo que en 2011 marcó su carrera cuando fue captada junto a Carlos Loret de Mola, saliendo de una cabaña en el Ajusco, fuera de horario laboral, cuando el periodista está casado con Berenice Coronado desde 2002.

La conductora de Venga la Alegría relató que ese momento fue difícil, pues el público comenzó a odiarla e incluso la tachaban de una prostituta, lo que complicó mucho su vida personal y laboral.

Fue durante una entrevista para el podcast de Roger González para hablar abiertamente sobre las consecuencias que tuvo para su carrera ese momento.

Recordó que fue un momento complicado, pues apenas estaba adaptándose a la vida de la Ciudad de México y lejos de tirar la toalla ese episodio le sirvió para convertirse en mejor persona.

"Me tocaron muchos golpes en redes. Recuerdo algunos momentos en donde me veía al espejo... Hubo una vez que de put** no me bajaban y me acuerdo que me empecé a creer que era eso. Me acuerdo verme en el espejo llorando y me decía 'o sea, ¿sí soy? Realmente Laura, ¿eres? O, ¿es lo que dicen que eres?', y yo dije: 'no, no soy'. Entonces, desde ese momento, no permití que nadie me dijera quién iba a ser"