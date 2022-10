Revelan audios sobre el secuestro de Vicente Fernández Jr. en 1998

Hace poco el mánager y promotor de Vicente Fernández, Ralph Hauser Jr. acusó al hijo del Charro de Huentitán, Gerardo Fernández, de presunto robo.

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, Hauser compartió algunas conversaciones que llegó a tener con Vicente Fernández Jr. para contar en la bioserie la verdad de su secuestro.

Pero después de que Ralph Hauser subiera un video en redes sociales acusando a su hermano de robo, la relación entre ellos se acabó.

Sin embargo, el tema del secuestro de Vicente Jr. con Hauser se relaciona cuando éste exhibió los mensajes donde se pone de acuerdo con el cantante, y menciona a Gerardo su hermano.

De acuerdo con Ralph Jr., él se encontraba con su padre cuando recibieron la noticia de que Vicente Fernández Jr. había sido secuestrado.

"Fuimos al FBI, yo y mi papá, fue la primera vez que yo vi a mi papá llorar, la primera vez".

"Mi papá me dijo 'oye, es Gerardo', yo dije '¿cómo que es Gerardo?', y me dijo 'yo creo que está con un coronel', y le dije 'no', me dijo 'si, no sé qué hacer en esta situación'", es escucha en el audio.