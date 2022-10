¿Relación abierta? Will Smith se va de viaje con su ex y su esposa lo permite

Al parecer Will Smith y Jada Pinkett mantienen una relación poliamorosa, ya que la actriz deja al actor irse de viaje con su ex pareja.

Jada Pinkett Smith de 51 años de edad y Will Smith de 54 años de edad están hablando de la manera en la que llevan su relación de pareja.

Fue durante el programa, Red Table Talk, en donde Jada Pinkett, reveló que permite a Will Smith salir de viaje con su ex Sheree Zampino de 54 años de edad.

Por lo que tras dicha revelación de Jada Pinkett Smith ahora se esté especulando que tiene una relación poliamorosa, a esto te contamos lo que sabemos.

Aunque pareciera que existe una relación poliamorosa entre Jada Pinkett Smith y Will Smith con su ex Sheree Zampino, la realidad es que no.

Hace años Jada Pinkett Smith y Will Smith mantienen una relación de familia con la ex del actor Sheree Zampino.

Esto por el bien del hijo que procrearon Will Smith y Sheree Zampino, Trey Smith de 29 años de edad, así como de la familia moderna que han formado.

Por lo que Jada Pinkett Smith aseguró no tener ningún problema en que Will Smith y Sheree Zampino salgan de viaje juntos.