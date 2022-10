¡Súper románticas! Así suenan Ángela Aguilar y Yuridia juntas (VIDEO)

Ángela Aguilar hizo un dueto con Yuridia que estrenaron este jueves 20 de octubre en YouTube y así es como suenan juntas.

Minutos antes de que se estrenara ‘Qué Agonía’, una emocionada Ángela Aguilar pidió a sus seguidores de Instagram que visitaran el canal en YouTube de Yuridia para ver el video.

Ángela Aguilar se dijo especialmente emocionada con esta colaboración, porque representa un nuevo logro en su carrera, pues será la primera vez que una cantante grabe una canción escrita por ella:

“La colaboración con Yuridia, que se llama ‘Que agonía’, ya está disponible en 2 minutos en YouTube, en el canal de YouTube de Yuridia… ‘Que agonía’ es el tema que grabamos en una colaboración juntas, una canción que yo escribí junto a mi papá y unas unos amigos. Para mí, de verdad, que emoción, esta canción me tiene muy emocionada porque es la primera vez que otra artista canta una de mis canciones… No se lo pueden perder, métanse al YouTube de Yuridia para escuchar ‘Qué agonía’… una canción de desamor para todos los dolidos. No se lo pueden perder, ahí nos vemos, adiós”