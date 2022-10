¡Gaviotaaa! Confirman regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica

Angélica Rivera, luego de haberse terminado el sexenio donde fue la primera dama de México, se mantuvo alejada de los medios, sin embargo, tal parece que la actriz regresará a la pantalla chica.

La hija de la actriz, Sofía, durante una entrevista con el periodista Eden Dorantes, le preguntó sobre el regreso de su madre a las novelas, quien confirmó que sí volverá.

Por otra parte, Sofía mencionó que ella actuó en una película que se estrenará en Estados Unidos, sin embargo, señaló que se preparó en el aspecto profesional y el de su carrera para participar en la producción.

“He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos; la cual me tiene muy contenta, pronto les podré contar un poquito más, ahorita no me dejan decir nada por tema de confidencialidad. Este proyecto me sorprendió, mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo”, explicó.