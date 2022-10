Eduin Caz teme que sus hijos se avergüencen de él por su forma de beber

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en una entrevista para el programa de YouTube de Franco Escamilla, reveló que su hijo mayor, Eduin Gerardo, es su fan número uno, pero que teme que esto cambie en el futuro y le reclame por los videos donde se ve borracho.

“Yo sí tengo miedo que con mi hijo pase eso (se avergüence). Ahorita por ejemplo, el año pasado le pregunté de qué quieres tu fiesta, me dijo: ‘De Grupo Firme’. Es mi fan número uno, se sabe todas las canciones, él quiere ser así, pero sí me da miedo que en un futuro diga: ‘Ay mi papá’, en la tomadera, pues”.

El vocalista de Grupo Firme aseguró que no siempre fue así, pues al principio de su carrera no le gustaba tomar.

“Yo tengo que confesarte algo, yo no tomaba absolutamente nada. Llegaba a los shows cuando no había seguridad y la gente me daba tragos, pero una cerveza, dos. No sabía tomar“