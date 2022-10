Reviven el día que Marisol González reveló que el Canelo era tóxico (VIDEO)

Ante los polémicos XV años de la hija de Saúl “Canelo” Álvarez, revivieron el día que la ex pareja de boxeados, Marisol González reveló que llevaban una relación tóxica.

“ Los dos éramos muy celosos, o sea, el uno con el otro, pero pues yo creo que es parte como de… yo estaba más grande, no puedo decir de inmadurez, porque yo estaba más grande, pero… él en ese entonces a mí me dio el anillo y siento que en ese entonces como que lo ves muy formal ”, dijo la conductora en entrevista para Mara Patricia Castañeda.

Marisol narró que conoció al boxeador en Puebla, y llevaban una buena relación hasta que empezaron a tener diferencias, por la edad de 7 años que le llevaba al “Canelo”.

“Lo conocí en Puebla en el 2009, venía ahí en ese entonces viajaba para cubrir la Selección de lunes a jueves y luego me iba no me acuerdo si se llamaba Sábados de box (…) y me tocaba después las peleas y me dijeron ‘Te va a tocar cubrir al Canelo, es un chavo que viene como la promesa fuerte’, estaba empezando. Él tenía 19 años, yo le llevaba siete”, señaló.