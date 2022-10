Un año sin “Benito Rivers”: familiares y amigos dedican emotivos mensajes a Octavio Ocaña

A un año de la ausencia de Octavio Ocaña, quien era famoso por su emblemático personaje de Benito Rivers de 'Vecinos' y quien perdió la vida luego de una persecución policiaca, familiares y amigos dedicaron emotivos mensajes a través de redes sociales.

A través de redes sociales, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, dijo que duele su partida y seguirá buscando justicia.

“Aún no puedo creer que hoy se cumple 1 año de tu partida, aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar, me duele el alma y es un dolor que no le deseo a nadie”