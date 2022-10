Belinda se burla sus ex novios que se tatuaron: aunque se lo borren ahí va estar (VIDEO)

Durante un concierto la cantante aprovechó el momento para lanzar una indirecta hacía sus ex novios

Durante un concierto en Tijuana, Belinda lanzó una indirecta a aquellos amores que han pasado por su vida y que se tatuaron algo de la cantante.

Y es que, uno de sus fans le pidió que lo tatuara durante su concierto en vivo, motivo por el que Beli recordó a sus ex que se tatuaron, el momento quedó grabado en un video.

El video de Belinda tatuando a un fan ya se ha vuelto viral, pues lo que llamó la atención no fue esto, sino que la cantante se burla de Christian Nodal y de sus demás ex novios que se tatuaron algo referente a la cantante. Y es que, Nodal no ha sido el único que se tatuó a Beli, antes de él Cris Angel y Lupillo Rivera habían llevado a la ojiverde en la piel.

Belinda se convirtió en tendencia hace unas semanas gracias a su oración en la que se autoproclama Reina de los Amarres, pues en esta hace referencia a que siempre que tiene una pareja esta termina tatuandose algo referente a ella, así como lo hizo en su momento Cris Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal.

Con información de Terra