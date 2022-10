Frida Sofía explota contra su abuelo Enrique Guzmán y lo llama "asesino"

La pelea entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía parece no tener fin, pues ahora la hija de Alejandra Guzmán reacciona a las declaraciones del cantante y no solo lo llama "viejo pedófilo", sino que lo acusa de haber asesinado a un hombre.

Las declaraciones de la modelo, de 30 años, fueron dadas a conocer en el programa de espectáculos De Primera Mano y forman parte de una charla que tuvo con el titular del programa Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró tiene más audios donde Frida Sofía habla sobre la demanda que interpuso contra su abuelo sobre abuso sexual infantil, maltrato psicológico y daño moral.

En el fragmento emitido en el mencionado programa se escucha decir a Frida Sofía que hace un tiempo Enrique Guzmán habría estado involucrado en la muerte de un mesero, episodio del cual no dio más detalles.



“Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, haber por qué no habla de todas esas cosas”.



Frida Sofía siguió con las fuertes declaraciones sobre Enrique Guzmán por todo lo ocurrido y una vez más aclaró que ya no tiene comunicación con sus familiares maternos, aunque sí con Silvia Pinal, quien hace algunas semanas, durante una revelación de una placa en su honor, contó que las pláticas con su nieta suelen ser más reservadas debido a la tensión que existe entre los miembros de la familia.

“Cero que lo que más asco, incongruencia o no sé lo que me da, me da asquito cuando dice ‘es que es familia’. No, señor o lo que seas pedófilo asqueroso, no soy tu fuk#%& familia, me vale, pero a veces la sangre no es tan gruesa”, arremetió Frida Sofía.