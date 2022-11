Dulce María le dice bye a los 2000s Pop Tour y entra Belinda

Pese a que el musical de los 2000s Pop Tour ha tenido éxito entre la audiencia, la cantante Dulce María ha preferido dejar de formar parte del elenco de este concierto que se presentará nuevamente en la Ciudad de México y en Monterrey.

La ex RBD resaltó que no existe ningún problema con sus compañeros cantantes o con la producción del mismo, la razón de que dejará de ser parte de esta gira es porque tiene la agenda totalmente llena debido a que protagonizará la nueva telenovela “Pienso en ti”.

En entrevista comentó que en dicho tour canta algunas canciones del extinto grupo RBD y la gente se emociona demasiado “se nota la nostalgia que hay y el recuerdo, obviamente con todas las canciones de los años 2000”.

Para las dos citadas fechas, estará como invitada especial Belinda, lo cual comentó que fue una sorpresa para todos los artistas como Motel, Yahir, Kudai, Playa Limbo, Fanny Lu, Pee Wee, Nikki Clan y Paty Cantú.

“A mí me encantan sus canciones sobre todo de esa época, pero cuando eres invitado especial generalmente no cantas con los demás, no sé si tengan por ahí alguna sorpresa, pero yo creo que no porque no hemos ensayado, estaría increíble, pero no sé, son las últimas fechas que me van a dar chance de estar”.