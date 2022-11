Belinda dispuesta a ser Rubí, hacer una bioserie de su vida y colaborar con Danna Paola

Hoy en día las bioseries se han convertido en una fuente inagotable de éxitos para los canales de televisión y otras plataformas digitales, algunas estrellas como Jenni Rivera tuvieron incluso dos bioseries, Luis Miguel también llego a las plataformas y fue polémica en su momento, el día de mañana 3 de noviembre la esperada serie de Miguel Bosé dará mucho de qué hablar y es ahora Belinda quien está dispuesta a dejar plasmada su vida en una bioserie.

Durante una entrevista para el programa de Ventaneando la cantante revelo todos los planes que tiene, donde mencionó una posible colaboración con Danna Paola, además de protagonizar una telenovela, sin embargo lo que llamó la atención fue querer hacer una bioserie sobre su vida.



"Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo que me faltarían muchas cosas por vivir, lo haría en un futuro".



Y revelo lo que abarcaría dicha serie, aunque al contarlo, se llenó de nostalgia: "(Incluiría) Desde que vivía en España, como ha sido la vida en mi familia, como estaban enamorados, he visto hace poquitos videos de ellos cuando eran jóvenes y lo enamorados que estaban me encanta, he llorado mucho viendo videos de antes", dijo ante las cámaras.

Por lo que habría que esperar todos los misterios que rodean la vida de la cantante, mientras tanto podremos disfrutar de su música y su presencia en su gran debut en los 2000 PopTour, así como su participación ion en Bienvenidos a Edén, segunda temporada este 2023.

Con información de TV Notas