Selena Gómez confiesa que intentó quitarse la vida: “Pensé que el mundo sería mejor”

Selena Gomez confesó que pese a su fama, contempló quitarse la vida durante varios años luego de luchar contra la psicosis, por lo que tiempo después fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Durante la entrevista que concedió a la revista Rolling Stone como parte de la promoción del documental de Apple TV+, ‘My Mind and Me’, actriz contó parte de su vida.



“Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera ahí. Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en 4 centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, explicó la intérprete.



De acuerdo con Rolling Stone, Selena experimentó una serie de altibajos por varios meses, lo cual le impedía controlar sus emociones y no poder dormir durante varios días.



“Comenzaría con depresión, luego iría al aislamiento. Entonces era solo que no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno de nosotros sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, relató.



Gomez consideró que varios factores la llevaron a padecer angustia, incluida su carrera, su salud y no alcanzar ciertas metas de vida que se había propuesto cuando era niña.