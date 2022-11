¡Hay tiro! Adrián Marcelo se lanza vs Marion Reimers: Narrando cierra puertas a mujeres

La narradora Marion Reimers protagonizó una discusión estando en vivo con su compañero Omar Zerón, por lo que el conductor Adrián Marcelo aprovechó para despotricar a la comunicadora de TNT Sports.

El incidente se viralizó en redes sociales, además de haber usado frases como “No me faltes al respeto” y “Si no te gusta, vete”, por lo que el comediante regiomontano no iba a dejar pasar como aficionado del futbol.



Que @Lareimers narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo.

Ante ello, Adrián señaló a Marion por su estilo de narración y conceptos, por lo que cuestionó por qué ella sigue trabajando como narradora de partidos o como panelista.



"Que Marion Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo", sentenció Adrián.



Por tal motivo, algunos internautas criticaron al conductor por hacer comentarios tan “excesivos”, así que llegaron los mensajes a Marion, quien lamentó que Adrián “sea un hombre que se anime a confesar su desdén por las mujeres”, señalando que esas actitudes son “peligrosas en un país donde no pasa nada”.



Reimers despierta mis instintos más misóginos.

Por otra parte, existieron usuarios que apoyaron las críticas de Marcelo, quienes aseguraron que no les gusta el estilo con el micrófono, mientras que otros la acusan de querer presumir, ya que habla muy bien el alemán.

Información obtenida de: Mediotiempo