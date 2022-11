“Frijolitos no faltan”: Huicho Domínguez suplica por trabajo (VIDEO)

Carlos Bonavides ha atravesado por un año complicado, pues cuestiones de salud lo han puesto al actor contra la pared, sin embargo, el actor reveló que también tiene problemas en el ámbito laboral ya que no tiene propuestas para trabajar en televisión.

El intérprete de Huicho Domínguez mencionó que, a pesar de tener trabajo en teatro, los ingresos que recibe no son suficientes como para mantener a su familia.

“Vivimos muy modestamente, frijolitos no faltan”

Por si fuera poco, el actor reveló que todos los gastos médicos que ha tenido por sus problemas de salud han corrido a cargo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

“Bendito sea Dios tengo a la Asociación Nacional de Actores, que me protege y todas estas intervenciones no me cuestan”