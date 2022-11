Banda MS cobraba tres pesos por canción antes de colaborar en el videojuego más famoso del mundo

Banda MS es una de las agrupaciones mexicanas más populares de la época, por ser pioneros en algunos temas dentro de la industria y por formarse como un grupo independiente.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Lizárraga y los vocalistas Oswaldo (Wallo) Sílvas y Alan Ramírez hablaron de cómo el proyecto que surgió de una idea tras una borrachera entre amigos, se terminó convirtiendo en un éxito.

En la agrupación comenzó su carrera el hoy consolidado cantante solista Julión Álvarez, a quien recuerdan por su carácter temerario y persistente.

El nombre se los eligió, según recuerdan, su primera fan, Gaby, una chica que vendía empanadas en el restaurante de mariscos donde tocaban y mientras los integrantes pensaban en qué título darle a su agrupación ella sugirió MS por las siglas del lugar de donde eran originarios: Mazatlán Sinaloa.

Tras más de 20 años de recorrido musical la banda hoy es reconocida por romper récord de asistencia en algunos de los festivales más importantes del país y presentarse en recintos icónicos como el estadio Azteca y el Auditorio Nacional.

En el 2020 hicieron una colaboración con el rapero estadounidense Snoop Dogg, siendo de los primeros en juntar el género del hip-hop con el regional Mexicano.

Recientemente, anunciaron su participación en el soundtrack de uno de los videojuegos más importantes del mundo: Call of Duty, lo que ha consolidado su carrera.

Además, hablaron de cómo manejan el tema del narcotráfico, pues el género que tocan es preferido de muchos traficantes que viven en la zona donde ellos comenzaron. Lizárraga aceptó que en sus inicios “proliferaba la cultura del narco” y en algunas ocasiones tocaron en fiestas donde no sabían que había capos y días después se enteraban.

“Le dije a Dios si no me ocupas allá arriba pues déjame, aquí tengo a mis hijos chicos, mi papá, mi mamá, que no hace mucho perdió a mi hermano, si no me ocupas déjame aquí, me gustaría verlos grandes”, confió.