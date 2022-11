Yalitza Aparicio viaja en Cablebús y reacciona al ver su rostro en un mural (VIDEO)

La famosa actriz Yalitza Aparicio se dio un espacio para ir a dar un paseo en el Cablebús de la Ciudad de México.

A través de su canal de Youtube, Yalitza compartió su recorrido y contó que a su llegada a Iztapalapa se confundió un poco porque una entrada es para el Cablebús y otra para el metro.

En su video Yalitza Aparicio resaltó los murales de mujeres que han destacado en la historia como Katya Echazarreta, primera mujer mexicana que viajó al espacio; Irma Galindo, defensora de los bosques Ñuu Savi de la región mixteca oaxaqueña; Alexa Moreno, gimnasta olímpica y la actriz Mercedes Hernández.

Yalitza Aparicio se sorprendió al ver un mural con su rostro desde el Cablebús. La actriz dijo que sus fans ya le habían avisado que había un mural con su rostro, pero no le dijeron en dónde.

“Me llevé la sorpresa de que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba. Ya lo encontramos y fue muy bonito ver esto y saber que formo parte de todas estas mujeres que hemos hecho lo posible por engrandecer nuestro país”, dijo la actriz.