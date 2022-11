Detienen a hombre que lanzó huevos al Rey Carlos III (VIDEO)

Detuvieron a un hombre después de que se lanzaran huevos al rey Carlos y Camila, su esposa y reina consorte, mientras realizaban un compromiso en el norte de Inglaterra.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

? @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf