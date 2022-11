'Es lo que yo quería' Facundo rompe en llanto al visitar lugar que anhelaba conocer desde pequeño (VIDEO)

El famoso conductor Facundo, rompió en llanto luego de que visitara un lugar que anhelaba desde que era un niño, en el que viajó con sus papás.

Pr medio de sus redes sociales, Facundo de 44 años presumió su magnífico viaje a Europa, en donde tenía el objetivo de llegar al lugar de sus sueños que tenía en su infancia.

De acuerdo con su testimonio, primero viajó Dinamarca y luego a Copenhague. De ahí tomó un tren para llegar a Billund. Ya en el lugar, logró entrar al famoso parque Legoland, en donde hay atracciones hechas completamente de Legos.

En medio del llanto, Facundo indicó que cuando era niño sus papás le enseñaban el lugar en fotos, por lo que le daba mucha ilusión conocer el lugar:

“Me da un chin... de ilusión, mis papás me enseñaron fotos de muy morro, cuando ellos venían por estor rumbos y siempre me pareció que quería conocer Legoland, porque siempre he sido muy fan de Lego”, apuntó.