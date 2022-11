¡Los niños son los que sufren! Hija de Geraldine y Gabriel Soto le pidió a Santa que se reconcilien sus papás

La hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, sigue esperando el regalo de Santa Claus, luego de que le pidiera que sus papás reconcilien y estén juntos otra vez.

El deseo de la niña iría en buen camino, pues recientemente su padre rompió con Irina Baeva.

Se sabe que un divorcio no es nada fácil cuando hay niños involucrados y es que son quienes más sufren cuando sus papás se separan por algo malo, justo como pasó con las hijas de la pareja ya que aunque se les vio muy tranquilas, no pierden la esperanza de que sus papás se reconcilien algún día.

Miranda, la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto le pidió a Santa Claus que sus papás se reconcilien y estén juntos de nuevo, según contó la actriz en el programa de Montse & Joe, al darles una entrevista.

Con esta petición que hizo la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, conmovió demasiado a la actriz y es una anécdota que no se le va a olvidar nunca, sin embargo, parece que ella no está dispuesta a perdonar a su ex pues le puso el cuerno con Irina Baeva.

Con información de Erizos