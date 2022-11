Danna Paola reaparece con el ojo morado y le pide consejo al Canelo  

El pasado viernes Danna Paola tuvo un accidente en medio de su concierto en Guadalajara, de acuerdo a lo que explicó la cantante durante una coreografía se golpeó con una de sus rodillas en el ojo, sin embargo, la cantante se negó a dejar a la mitad su show.

"Cuando yo me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla y se me empieza a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí y Emiliano me empezó a decir… y yo: ‘Mier…, esto está gigante, tengo una bola’