‘Me sentía sola, pero los veo y sé que no’: Miley Cyrus sufre ataque de ansiedad en el Corona Capital (VIDEO)

La famosa cantante, Miley Cyrus, habló sobre el ataque de ansiedad que estaba sintiendo durante su presentación en el festival, Corona Capital.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus ? pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud