“¿Están tristes porque perdieron?” Cazzu se burla tras la pérdida de México vs Argentina (VIDEO)

La rapera, Cazzu, fue abucheada en su presentación en el Flow Fest, debido a que se burló de que la Selección Mexicana perdiera contra su país, Argentina.

Y aunque esto solo era una broma, a la rapera se le olvidó que los mexicanos son muy aficionados al futbol y terminó recibiendo mentadas de madre por los asistentes.

Tras la respuesta del público, Cazzu trató de enmendar su error diciendo que si le iban a la Selección Mexicana debían saltar al ritmo de su música, pero los abucheos siguieron.

“El que no salta no va con la Selección de México, el que no salte es de Argentina”, dijo Cazzu