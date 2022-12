Danna Paola sufre accidente en pleno concierto por falla con arnés (VIDEO)

Durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, Danna Paola tuvo un accidente cuando se encontraba en las alturas

La intérprete de “Amor Ordinario” estaba colgada de un arnés y mientras descendía de una plataforma tuvo una escala inesperada, pues terminó en un lugar fuera de lo planeado debido a una falla.

Cuando el arnés la arrastró, hizo todo lo que pudo para sostenerse de la plataforma elevada y evitar caerse. A pesar del momento de tensión, la actriz no dejó de lado el sentido del humor y pronunció:

“No, pues ya me fui… como piñata, ¿y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuela”