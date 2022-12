En el amor y en la guerra...hija del Canelo dedica post a Kevin Álvarez, tras 'guiño' de Karely Ruiz

Hay tiro por el corazón de uno de los jugadores de la Selección Mexicana, se trata de Kevin Álvarez, quien parece haber "flechado" a la hija del Canelo Álvarez al igual que a Karely Ruiz.

Emily Cinnamon, la primogénita del famoso boxeador mexicano, publicó una historia de Instagram en la que parece "demostrar su gusto" por el joven elemento del Pachuca, quien entró de cambio sobre el final contra Arabia Saudita en Qatar 2022.

La imagen subida por Emily muestra a Kevin Álvarez, un emoji con la bandera mexicana y unos ojos de corazón.

Obviamente esto generó ruido en las redes por el supuesto gusto de la hija del Canelo por el jugador del Tri, quien anteriormente fue novio de la jugadora Nailea Vidrio.

Otra mujer famosa que recientemente fue tendencia por aparentemente demostrar su "amor" por Kevin Álvarez es la influencer Karely Ruiz, quien acumula millones de seguidores en Instagram, TikTok y OnlyFans.

La regiomontana comentó con un emoji de corazón una publicación de Kevin tras la eliminación de la Selección Nacional en la Copa del Mundo, en la que el lateral derecho destaca el orgullo que sintió por defender la camiseta verde en el torneo del que todo futbolista suela participar.

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor de Saúl Álvarez, nacida cuando el peleador tan solo tenía 17 años producto de una relación con Karen Beltrán, lejos del glamour y millonarias bolsas que su padre ahora cobra cada vez que se sube al cuadrilátero.

"Trabajaba e iba a entrenar, porque estaba enfocado en ser campeón del mundo. Fue difícil. A los 16 años tenía una novia y salió embarazada. Me junté para agarrar bien mi responsabilidad. Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada. A veces ni para el camión. Trabajaba en la paletería y gracias a Dios comíamos al día, aunque no tenía para nada", contó el deportista en una entrevista con la revista Quién hace unos años.