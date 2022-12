Natanael Cano llora al recordar los detalles de su accidente en moto

Luego del accidente que tuvo Natanael Cano en moto, el intérprete de regional mexicano, rompió en llanto al recordar y contar todos los detalles que hoy lo tienen hospitalizado a sus fans.

A través de Instagram, Natanael Cano compartió una serie de historias en las que se sinceró con sus millones de seguidores sobre lo que ocurrió la tarde del sábado tras su accidente en moto, un momento del que afirmó sentirse "triste".

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, el también rapero precisó el gran error que lo llevó al hospital con una lesión en la pierna y recomendó a todos los motociclistas cuidarse.

Luego de compartir una serie de videos en los que se le ve dando unas vueltas en moto, el creador de corridos tumbados agregó a su declaración el detalle que dejó pasar y que ocasionó el terrible incidente.

"Fíjense plebada que vaya a montar. Cometí el error de no checarle la presión a las llantas, las traía muy infladas; cometí el error de no sacarle la suspensión al aire", dijo más tranquilo ante la cámara.

"Cuando yo me caí fue porque reboté de un salto, caí y aceleré por accidente. Chéquenle el p*to aire a sus llantas, sáquenle el aire a la suspensión, con esas dos cosas yo no tuviera el pie quebrado aquí", agregó.

Sin embargo, también aprovechó para tranquilizar a sus fanáticos, quienes no han dejado de compartir su preocupación por el actual estado de salud de Natanael Cano.

La tarde del sábado, el joven de 21 años publicó el video de cómo se dio el aparatoso accidente que lo llevó a ser trasladado a la Clínica del Noroeste en Hermosillo, Sonora.

“Mi gente tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora de aquí de motocross, les mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto viejones, no pasa nada, hay que darle para adelante, aquí andamos echándole ganas que no estuvo pelada (no estuvo fácil) el putacito”, dijo.

A pesar de la lesión en la pierna derecha, destacó que se encontraba en una perfecta condición de salud, aunque este domingo reveló sentirse más triste.

“Si no entrenas, si no tienes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada cuídense mucho yo ando al puro tirante aquí, ando echando hueva nada más, no pasó a mayores acá andamos”.