Fanática se decepciona de concierto de Bad Bunny: “su show no vale los 10 mil pesos”

Este fin de semana inició la gira de Bad Bunny en México, ofreciendo su primer concierto en Monterrey, pero al parecer, las reacciones ante su show no han sido del todo positivas.

A través de las redes sociales algunos fans compartieron su experiencia del primer concierto de Bad Bunny, pero en su mayoría han comentado críticas, como el de una mujer que comentó que no valió la pena el dinero que pagó.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, relató.

La usuaria identificada como Angie, calificó el show como una “estafa”, pues el concierto no estuvo a la altura por lo que se cobró por el boleto.

Al finalizar, comentó que Bad Bunny no interactuó con el público, así como el cantante mencionó lo mismo que ha dicho en todos los lugares donde ha estado de gira.

“Y no es que pida trato especial, pero wey se notaba que solo decía líneas aprendidas, ni siquiera intentaba platicar o algo idk Anyways, disfruten su concierto, les recomiendo a los que vienen a VIP no estar donde están todos amontonados enfrente, no vale NADA la pena”.