Comparan a Eduin Caz con Christian Nodal, tras tatuarse el nombre de su esposa 'van por el mismo rumbo'

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dividió opiniones en redes tras presumir algunos de los tatuajes que recientemente plasmó en su piel y hasta lo compararon con su colega Christian Nodal.

A través de sus redes sociales, Caz,manteriormente ya había adelantado que a manera de tributo, había decidido llevar con él la imagen de su abuelo, lo que no reveló es que a la par de este tatuaje, se realizó otros cuatro, entre ellos el nombre su esposa: Anahy.

Mediante una serie de videos y fotografías, Eduin mostró el resultado de más de 25 horas de trabajo y se dijo sumamente contento por los resultados, además compartió el significado de cada uno de ellos con sus seguidores:

“En primera el viejo que sabe que lo amo con todo mi corazón y ahora siempre estará a mi lado. El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino. El corazón con el ADN en el medio de mi pecho uniendo lo que me da de comer y la fortaleza más grande que tengo mi familia”, escribió el cantante.