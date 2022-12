Itatí Cantoral revela que quiso volver a cantar ‘La Guadalupana’ pero no la dejaron

Recientemente Itatí Cantoral reveló que quiso volver a cantar ‘La Guadalupana’ pero no la dejaron.

La actriz, Itatí Cantoral, reveló que desde que cantó ‘La Guadalupana’ en el 2016 quiso volver a hacerlo, sin embargo, no la dejaron.



“Me dijeron que, si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije, ‘sí, para mí sería muy hermoso’, yo ni lo ensayé ni nada, pero como había tantos, yo dije, ‘ahorita me lo van a quitar’”, expresó la actriz durante una emisión de ‘La divina comida’.



A la par señaló que desde el primer segundo supo que su interpretación no había sido tan buena:



“Total que la paso una vez y entré como a las dos de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron, ‘ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’”, agregó.



A lo que por favor pidió que si podía repetir la canción y le dijeron que no se preocupara porque no iba a salir “‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien, aparte vamos a cortar todo, y peligro ni sale nada’. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”, sin embargo, posteriormente se daría cuenta que su participación si fue transmitida y hasta la fecha es recordada.