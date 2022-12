Cuñada de Yuya denuncia haber sido golpeada y retenida en un hospital (VIDEO)

Nuevamente la cuñada de Yuya se encuentra en el ojo del huracán tras denunciar un abuso del que relata haber sido víctima.

La también influencer Pao Poulain que cuenta con 547 mil seguidores en Instagram preocupó a sus fans luego de subir varias historias en las que denunció haber sido retenida en un hospital a la fuerza y hasta haber sido golpeada por policías.

También encendió las alarmas al publicar una fotografía diciendo ‘Anhelo irme con ustedes’ y de fondo dos mariposas, haciendo referencia a los bebés que perdió en el pasado.

La joven de 29 años compartió historias en las que aparece con un ojo morada luego de que elementos de seguridad presuntamente la golpearan al trasladarla en una ambulancia de Zacatepec Morelos a CDMX.

Todo el tiempo me trajeron en contra de mi voluntad yo no quería venir, me golpearon tan fuerte que tengo tinnitus en este oído que no se me quita, y visión borrosa de todos los golpes”.

Así mismo señaló que no ha cometido ningún delito y pidió la ayuda de sus seguidores.

Luego de esto, han surgido distintas teorías sobre la salud mental de la famosa. Algunos afirman que fue internada en un hospital psiquiátrico por su familia.

Se sabe que la familia de Pao Poulain es de Zacatepec y como ella dijo que se encontraba ahí, da una pista de lo que podría haber sucedido.

Por otra parte, la misma Pao Poulain advierte “a las personas que me hicieron esto”, que no la volverán a ver, “no voy a perdonar nada, no van a contar con verme nunca más”.

Asimismo, por las características del sitio que se puede ver en las historias de Pao Poulain, algunos dicen que estaría internada en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en CDMX.

Horas después de esto, su esposo, el hermano de Yuya, compartió un video en el que pidió comprensión y afirmó que se mantendrán alejados de las redes hasta nuevo aviso.

Este video es para decirles que los dos estamos bien. Esto es un tema fuerte personal. Estamos sanos los dos. Más adelante si se puede les contaremos todo lo que pasó”, dijo.

