Este es el secreto de Lyn May para mantener su figura y apariencia a sus 70 años

La famosa, Lyn May a sus 70 años de edad y sigue teniendo un cuerpo de infarto, pero ella asegura que no hay ningún secreto en esto simple disciplina, ya que todos los días ella se levanta temprano y se va a una clase de baile, si es sábado lo cambia por el gimnasio donde invierte alrededor de tres horas de entrenamiento, esto le permite no tener una dieta rigurosa y comer de todo, menos carne roja.

Siempre fue cercano a la gente, pero tras su traumática experiencia de salud, Juan Pablo Medina disfruta más de la vida. A donde llega siempre lo hace con una enorme sonrisa, abrazando a todo mundo y agradeciendo que estuvieron con él en ese proceso, respetando su privacidad. Y lo más importante, destaca que por fortuna sólo ha recibido apoyo de todos lados, algo que lo emociona porque, dice, algo hizo bien en el pasado.