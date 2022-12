¡Denle el Oscar! Luisito Comunica fingió un desmayo para escapar de sus fans

El influencia Luisito Comunica cuando sale de viaje, sus miles de fans lo reciben con mucho cariño, por lo que ha habido ocasiones en que ha tenido que improvisar para escapar de ellos.

En su más reciente visita al podcast de La Cotorrisa, Luisito confesó que en una ocasión tuvo que fingir que se desmayó para poder alejarse de los cientos de fans que lo tenían acorralado.

De la nada llega una persona, otra persona, supongo que se empezó a pasar la voz y de la nada, un chingo de gente. Es bien incomodo que estas comiendo y todos así viéndome. De la nada, 30 personas se volvieron, no sé, más de 150.

“No era la primera vez que me pasa. Dije: ‘No hay salida de esta. Creo que tengo que fingir mi muerte’. Agarró y nomás me desmayo. Me acuerdo que en el inter tiré como a dos personas. Uno de los chavitos de seguridad como que me ayudó a salir y le digo: Ya estoy bien, wey. Gracias”