Shakira exige justicia para jugador iraní sentenciado a muerte por apoyar a las mujeres

En la final del Mundial de futbol de Qatar 2022, Shakira se robó la atención, ya que horas antes de iniciar el partido entre Argentina y Francia, alzó la voz para pedir justicia por un futbolista iraní que fue sentenciado a muerte por hablar a favor de las mujeres en su país.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml