¡Aprendió a la mala! Roberto Palazuelos recuerda que lo corrieron de la telenovela ‘Dos mujeres, un camino’ (VIDEO)

Roberto Palazuelos recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera actoral, que ocurrió mientras trabajaba en la telenovela ‘Dos mujeres, un camino’, transmitida entre 1993 y 1994.

Durante una emisión de ‘El minuto que cambió mi destino’, el actor recordó que sufrió un revés que le generó un gran aprendizaje: lo corrieron.

En la charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el famoso comentó que la telenovela Muchachitas (1991) “me catapulta, además tenía un rating impresionante, no había competencia. Me fue súper bien y después de ahí viene donde pierdo mi oportunidad, Dos mujeres, un camino”.

Luego, Infante le comentó: “Hemos oído que desperdicias la oportunidad, pero la realidad es, te lo pregunto tal cual, ¿te metías coca?”.



“En aquel entonces tuve un tiempo un vicio, como de 36 meses que andaba con esas cosas”, señaló Palazuelos.





“Estaba yo en el set y me voy a comprar más, y me toca el concierto de Michael Jackson, ya no llego temprano y me corre Emilio Larrosa”, agregó.



Entonces, reconoció que esa situación “es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida porque me hizo madurar, me hizo retomar el camino fuera de esos vicios. Fue un golpe fuertísimo en mi carrera, pero me dio mucha fuerza para ser un mejor profesional y una mejor persona”.

Asimismo, contó qué le dijo Larrosa, productor de la telenovela: “Que me quería mucho, pero que era un acto muy poco profesional que haya abandonado el set así, que por una cuestión de él, de autoridad, no me lo podía solapar”.

Ante su salida de Dos mujeres, un camino, Sergio Sendel lo sustituyó: “Es cuando empieza la carrera de Sergio Sendel porque lo meten ahí; ya traía una carrera, pero no había tenido un buen hit, y ahí viene su hit muy fuerte”.



“No me arrepiento de nada en mi vida porque gracias a Dios fueron experiencias que viví en su momento y ahora soy una persona muy sana, muy deportista, muy exitoso”, acentuó el actor.



También aseguró que hace mucho tiempo se alejó de ese vicio: “Eso tiene como 30 años o como 28. Y he ayudado a muchísima gente a que lo deje; pienso que cuando hay vicios lo principal es admitir, porque cuando admites puedes superarlo, cuando no lo admites nunca lo vas a superar”.