¡Rogaba porque fuera mi último día de vida! Revela Chingu Amiga el terror que vivió en Corea

La influencer Chingu Amiga se ha convertido en una de las extranjeras más queridas en México, pues en su canal de TikTok alcanza más de 20 millones de seguidores y mostrara todas sus experiencias en el país azteca.

La influencer nunca ha tenido una gran vida, pues cuando vivía en Corea del Sur, cuenta, que tenía complicaciones por su estilo de vida, lo que la llevó a estar hospitalizada por un mes.

En entrevista con Yordi Rosado, la influencer contó que vivió tan fuerte su burn out que su sueño era enfermarse, tener un accidente e inclusive quitarse la vida.

“Era mi sueño, mi sueño era que me enfermara, que tuviera un accidente para descansar y creo que quería que hoy fuera el último día de mi vida, siempre lo pensé, no me quería levantar. Yo pensaba que eso era súper normal”, dijo la influencer.