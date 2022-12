¡Hizo lo correcto! Amber Heard llega a acuerdo en caso de difamación vs Johnny Depp

La actriz Amber Heard, anunció este lunes que llegó a un acuerdo en el caso de difamación que había presentado en contra de su ex esposo, Johnny Depp.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Amber señaló que se compromete a no perseverar ninguna acción judicial, además de que debía pagar 10,3 millones de dólares a Depp.

“Después de un tiempo deliberación he decidido resolver (dejar hasta acá) el caso judicial de difamación contra mi exesposo en Virginia”, expuso la actriz.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad, sabiendo incluso que mi vida se estaba destruyendo. Él vilipendio que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son re victimizadas. Ahora, finalmente, tengo una oportunidad de emanciparme de algo”, agregó.

“Al resolver este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo a las actividades que me ayudan a sanar después de mi divorcio; las cuales están presentes en ámbitos donde me siento vista, escuchada y donde me creen, y en las que sé que puedo efectuar cambios”, concluyó.