¡Guácatela de pollo! Alex Montiel 'Escorpión Dorado' exhibe en FOTO hamburguesa cruda de KFC

El creador del “Escorpión Dorado”, Alejandro Montiel, denunció que acudió a comprar una hamburguesa en el Kentuchy Fried Chicken en Ciudad de México, pero cuando dio la primera mordida, éste estaba crudo.

A través de sus redes sociales compartió varias fotografías donde se podría aprecias el pollo crudo que recién había comprado.

Ante ello, algunos de sus seguidores compartieron su experiencia de haber comido en ese lugar, donde señalaron que unos hasta incluso se enfermaron.

"La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño. Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa). "Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos. Qué bueno que no te comiste ese bodrio", "2 veces he comido ahí, las 2 me he enfermado, la segunda fue con muchos años de diferencia y creí que habían cambiado, pero no. Empiezo a creer que de verdad venden ratas", le comentaron.