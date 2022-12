¡Las que todos vieron! Las series y películas más vistas en Netflix durante 2022

Netflix dio a conocer su resumen anual, en el que presentaron sus mayores éxitos en la plataforma, por lo que reveló cuales fueron las series y películas más vistas durante 2022.



Con tan solo tres días de su estreno, Glass Onion: Un misterio de Knives Out se convirtió en la cinta número uno a nivel mundial con 35 millones de vistas por hogar en más de 93 países.

Sin embargo, previo a su más reciente estreno, la plataforma de streaming fue dominada por The Gray Man de los hermanos Russo protagonizada por Ryan Reynolds, Chris Evans y Ana de Armas



En cuanto a las series, cinco de su top 10 de las más populares de todos los tiempos se estrenaron este año: Stranger Things 4, Merlina y Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (sobrepasando todos los mil millones de horas vistas), la segunda temporada de Bridgerton e Inventando a Anna.

Películas más vistas durante 2022

1.The Gray Man

2. The Adam Project

3. Purple Hearts

4. Hustle

5. The Tinder Swindler

6. The Sea Beast

7. Enola Holmes 2

8. Senior Year

9. The Man From Toronto

10. Day Shift

Las series más vistas durante 2022