“Inicia mal el 2023” Karely Ruiz denuncia un robo en su propia casa

La influencer, Karely Ruiz, inicio el 2023 con una noticia poco agradable. Pues la modelo de OnlyFans dio a conocer que había sido víctima de la delincuencia en su propia casa.

A través de redes sociales, la modelo de OnlyFans reveló qué fue lo que le robaron y se lamentó que en la actualidad haya muchas personas con esas mañas.

En días pasados, Karely expresó que hay muchas personas que se le acercan por interés, ahora, la influencer sigue sin poder estar tranquila ya que reveló a sus fans que fue víctima de robo en su propia casa.

Afortunadamente para la modelo, las cosas no pasaron a mayores y con una sonrisa dio a conocer a través de una historia de Instagram que en su propia casa le robaron una cartera, lamentándose que en la actualidad hay mucha “rata”.



"Ayer me robaron en mi casa jaja una cartera. Oye, puro rata últimamente", escribió la influencer.



Al parecer a Karely no le molestó el suceso, del cual no ofreció más detalles, o tal vez no fue tan importante ya que, en sus siguientes historias, la influencer olvidó el tema y prefirió acercarse a sus seguidores con una dinámica de preguntas y respuestas. Además de presumir sus atrevidos atuendos que le han dado mucho éxito en redes sociales.

Con información de Milenio