¡Ya despertó! Jeremy Renner fue operado de emergencia tras ser arrollado por una barredora de nieve

Tras el fuerte accidente que sufrió ayer en la nieve y lo puso en estado crítico, el actor Jeremy Renner, ya se encuentra consciente.

El actor de Marvel despertó tras ser operado de emergencia debido a las fuertes lesiones que sufrió, cuando operaba una máquina para retirar nieve.

De acuerdo a los reportes médicos, el actor tiene plena consciencia de su alrededor y ha estado hablando con distintas personas recientemente.

De momento se mantendrá bajo observación en el hospital, a la espera de que sea dado de alta en las próximas semanas.

Jeremy Renner fue atropellado por una barredora de nieve cerca de su casa en el Lago Tahoe, en Estados Unidos, lo que le dejó severas lesiones en una pierna y parte de la caja torácica, mismas que le provocaron una enorme pérdida de sangre.

Fue gracias a la rápida intervención de un vecino, el cual es médico, que el actor no se desangró en la nieve mientras esperaban la llegada de los servicios de rescate.

Debido a la gravedad de las heridas, fue ingresado trasladado en un helicóptero al hospital, donde fue intervenido.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident #Trending pic.twitter.com/VlpV7LK4LG