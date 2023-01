¿Qué está pasando? Britney Spears pone a la venta su lujosa mansión de más de 11 millones de dólares

Britney Jean Spears, mejor conocida como Britney Spears, puso a la venta la mansión que en su momento adquirió por 11.8 millones de dólares y que está ubicada en Calabasas, California.

De acuerdo con medios internacionales, Britney Spears vivió en esta mansión solo 6 meses, la cual está ubicada en el mismo vecindario en el que reside su ex pareja Kevin Federline y quien actualmente vive con sus pequeños, la artista.

Jean Spears, habría decidido poner en venta dicha mansión debido a que cuenta con más de 3 mil 550 metros cuadrados no fue del agrado de la cantante.

La lujosa propiedad había sido habitada anteriormente por Hailey y Justin Bieber y entre las adaptaciones que le hicieron se incluye la instalación de una sala de cine, además de que el inmueble ya contaba con su propia bodega de vino y seis habitaciones.

Spears también posee otra casa en Thousand Oaks, la cual adquirió en 2015 por 7.5 millones de dólares, lo que parece indicar que la intérprete de “Toxic” se mudará a este lugar.

Todo esto sucede en medio de la polémica entre la estrella del pop y el alejamiento que tiene con toda su familia, incluyendo a sus hijos, a quienes acusa de solo haberla utilizado.

También se dio a conocer que tendrá su propio musical en Broadway, el cual se llamará 'Once Upon a Time One More Time', y se prevé que sea lanzado el siguiente año.

El próximo 22 de junio del 2023, habrá un prestreno del musical, el cual, fue creado por Shakespeare Theatre Company, de Washington D.C., en el Teatro Marquis de Broadway.

Los fanáticos que acudan al musical, podrán disfrutar de los cuentos de las princesas de Disney, los cuales estarán musicalizados con la discografía que ha sacado Britney Spears a lo largo de su carrera, así lo dieron a conocer los productores del musical quienes son; James L. Nederlander y Hunter Arnold, según el artículo publicado en Variety.