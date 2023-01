‘Tremendamente mal’ Eugenio Derbez sobre el comportamiento de Bad Bunny con sus fans (VIDEO)

Eugenio Derbez, actor de 61 años de edad se subió al tren de Bad Bunny y calificó como ‘tremendamente mal’ el hecho de haber aventado el celular de una fan.

En un encuentro con la prensa, el programa ‘Despierta América’, Eugenio Derbez compartió su opinión sobre las acciones y críticas a Bad Bunny.

Y es que el 2023, Bad Bunny lo agrediendo a una de sus fans, por lo que el actor principalmente le recordó al cantante que la gente “da y quita” el poder.

Por lo que aseguró, las acciones del cantante fueron “desafortunadas”, pues entiende esta clase de situaciones donde los fans y la prensa confrontan al artista.

Y es que Eugenio Derbez mencionó, que al igual que el cantante, habría vivido situaciones en las que incluso ha terminado lastimado por las aglomeraciones.

Sin embargo, a diferencia del cantante, el actor mexicano aseguró que nunca ha respondido de esa manera.

“Yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Como ustedes mismos lo han visto, cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme”.