Martínez Amador ve a Lalo Rivera como “el candidato ideal” del PRD para 2024

Luego de ‘ser premiado’ con el nombramiento de su hija como directora del Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento de Puebla, Carlos Martínez Amador señaló que el PRD ve a Eduardo Rivera Pérez como el candidato ideal para el 2024, asimismo negó la participación de su partido en la contienda interna del PAN por la dirigencia estatal.

La falta de cuadros y presencia del PRD en Puebla, llevaron al dirigente estatal del partido a apostar por Eduardo Rivera Pérez para que sea el candidato a la gubernatura del estado para el 2024, pese a que aún falta tres años para el proceso.

En entrevista, Martínez Amador aseguró que su partido lo considera como un elemento con serias ambiciones a gobernar, además que su trabajo en el Ayuntamiento consolidaría dichas aspiraciones de cara a la elección presidencial.

El dirigente reconoció que hay múltiples factores para que ‘Lalo’ Rivera llegue a ser abanderado del PRD, principalmente el que se consolide la alianza para el proceso electoral de dicho año, pese a esto, reiteró que el alcalde capitalino es uno de los perfiles que se mantienen como destacados para el cargo.

Cabe destacar que la semana pasada, el alcalde capitalino nombró a la hija del dirigente estatal del PRD, Karla Martínez Lechuga, como la directora del Instituto Municipal de la Juventud, esto luego de que perdiera la contienda por la diputación federal por el distrito de Huauchinango.

Por otro lado, el presidente del partido del sol azteca negó que haya habido una intromisión de su parte en la contienda interna del PAN, como lo aseguró hace unos días Genoveva Huerta Villegas, luego de perder en las votaciones por una diferencia de mil 109 votos frente a Augusta Díaz de Rivera.

Martínez Amador dijo entender la postura de la perdedora de la contienda y pidió al PAN resolver sus conflictos internos, llegar a acuerdos, debido a que son uno de sus aliados y esperan poder seguir trabajando en unidad, sin que haya diferencias partidistas o ideológicas con sus integrantes.

“Nosotros hemos sido respetuosos siempre de los trabajos que traen los partidos, sí me extraña la declaración que hace la compañera presidenta y lo entiendo, lo entiendo, está en un momento complicado, pero no vamos a profundizar más en el tema, creo que el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio y por supuesto que el PRD no tienen nada que ver con un proceso interno que está viviendo Acción Nacional”, sentenció Carlos Martínez.